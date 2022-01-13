OSB’lerde istihdam rekoru

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin (OSB) tüm zor şartlara rağmen yılı çift haneli üretim artışlarıyla tamamladığını belirterek, "Üretimin en somut göstergelerinden birisi olan elektrik tüketimi 2021 yılında yüzde 12,9 arttı. Yani 2021 yılında da OSB'ler üretti, Türkiye büyüdü. Geçtiğimiz yıl OSB'ler, 200 bin yeni istihdam sağlayarak 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştı" diye konuştu. 2021'de OSB'lerde yatırımcılara 2 bin yeni sanayi parseli tahsis edildiğini belirten Kütükçü, "Ülkemizde şu anda OSB sayısı 363'e ulaştı. OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. OSB'lerimizdeki işletme sayısı 67 binin üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

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