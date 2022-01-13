Tavuk tüyünden yalıtım malzemesi geliştirdiler

İZMİR Aliağa'daki Alp Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri Azra Özakkül, Hasan Baran Gülaldı ve Refik Ertem, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında tavuk tüyünden yalıtım malzemesi üreterek ısı transferini en aza indiren proje geliştirdi. Öğrenciler, 1 milyon 930 bin 175 binayı bir yılda çıkan atık tavuk tüyleri ile izole etmenin mümkün olduğunu ifade etti. 11. sınıf öğrencisi Özakkül, "Türkiye'de tavuk kesimi yoğun olduğu için bulunması kolay bir malzeme. Bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunabileceğiz" dedi. Öte yandan Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Kasım 2021'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 197 bin 334 tona çıkarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 düşerek 1,6 milyar adede geriledi.

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