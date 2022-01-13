Uğur Sezginer, 2022 emlak sektörünü değerlendirdi

İZMIR'IN en başarılı ve tecrübeli gayrimenkul şirketlerinden Coldwell Banker Life'ın Brokerı Uğur Sezginer, yeni yılda gayrimenkul sektörünün geleceğini değerlendirdi. Geçtiğimiz aylarda tüm Coldwell Banker şubeleri arasından birinci olan ekibin yöneticisi Sezginer, "İzmir 2022 yılında da değerlenmeye devam edecek. Yatırım düşüncesi olanlar fırsatları iyi değerlendirmeliler" dedi. Mavişehir'de bulunan ofisinde hizmet veren girişimci Uğur Sezginer "2022'de gayrimenkul sektöründe hareketin ve fiyat artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Fiyatlar en az yüzde elli artacaktır, müşterilerimize bunu anlatıyor ve teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sezginer, yatırım yapmak isteyenlere doğru yönlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

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