Yemek ücretleri belli oldu

HAZINE ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen devlet memurlarının 2022 senesi öğle yemeği servis ücretleri belli oldu. Sözleşmeli personellerden 2,52 ile 10,09 TL arasında ücret alınırken memurlardan da 2,07 ile 8,44 TL arasında ücret alınacak. Ücretler, kurumlara ve personel pozisyonuna göre artırılabilecek. Yiyecek yardımının getirdiği maliyetlerin İzmir, İstanbul ve Ankara'da üçte ikisinden fazlasının; diğer şehirlerde de yarısından fazlasının kurumların bütçelerinden karşılanmaması kararı alındı.

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