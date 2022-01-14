Çırak öğrencilere Romanya’da staj

DENİZLİ Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında "Mobilya Alanında Yenilikçi Üretim Yöntemleri Stajı" için Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidiyor. Stajlarını Romanya'da yapacak öğrencileri kabul eden İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "6 öğrencimiz Bükreş'teki Modella Concept mobilya fabrikası'nda, 6 öğrencimiz ise Casa Di Adriano Srl işletmesinde staj yapacak. Öğrencilerin CNC makinelerindeki yeterliklerini artırmaları ve iyi şartlarda istihdam edilmeleri hedefleniyor" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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