Zeytin ve zeytinyağı en fazla ABD mutfağına girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2021 yılında 2020'ye göre yüzde 14,2 artarak 309,5 milyon dolara yükseldi. Zeytin ve zeytinyağı sektörü 2021 yılında en fazla ihracatı 60,6 milyon dolar tutarında dış satım ile ABD'ye gerçekleştirdi. ABD'yi 41,7 milyon dolarla Almanya, 31,2 milyon dolarla Irak, 21,2 milyon dolarla İspanya, 19,6 milyon dolarla Romanya izledi. Sektörde en fazla ihracat artışı İspanya'ya gerçekleşti. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ABD'ye ihracatı 8,9 milyon dolar artış kaydetti. İl bazında bakıldığında, geçen yıl zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracatı 88,4 milyon dolarla İzmirli şirketler yaptı.

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