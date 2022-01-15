Egeli ihracatçılardan banka faizlerine tepki

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bankaların Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizinin çok üzerinde faizlerle kredi kullandırdığını savundu. EİB çatısı altındaki ihracatçı birliği başkanlarının katılımıyla 2021 değerlendirmesi ve 2022 beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Eskinazi, yaptığı konuşmada 2021 yılında Ege Bölgesi ihracatının önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 21,8 milyar dolardan 28,1 milyar dolara çıktığını belirtti. Ege Bölgesi'nde bu ihracata doğrudan ve dolaylı olarak 10 binin üzerinde firmanın katkı sağladığını kaydeden Eskinazi, ihracat yapan firma sayısının ise 6 bin 249'dan 6 bin 644'e çıktığını söyledi.

İSTİKRARLI KUR VURGUSU

Eskinazi, ihracatlarının sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması için büyük bir efor harcadıklarını ifade ederek, "EİB olarak ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm ile ilgili ihtiyaç duyacakları finansman ve devlet desteklerinin hayata geçirilmesi noktasında aktif rol alıyoruz." diye konuştu. Bu yıl ham madde fiyatlarında düşüş beklentisi olduğunu anlatan Eskinazi, şöyle devam etti: "Ancak, navlun fiyatlarında pandemi öncesine dönüş olmayacak. Türk ekonomisinde son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, istikrarsız kur ve yüksek faiz ihracatçılarımızın 2022 yılı performansını olumsuz etkileyecek boyutta. İhracatçılar olarak hiçbir zaman yüksek kur talebimiz olmadı. Her zaman, istikrarlı kura vurgu yaptık, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 14'ken bugün bankalar yüzde 30-35'le kredi kullandırıyor. İhracatçılarımızın bu maliyetlerle kredi kullanıp, ihracat yapıp, para kazanıp bu kredileri ödemesi olanaksız. Bu tablo hızlıca düzeltilmezse 2022 yılının mart ayından itibaren ihracattaki yükseliş, düşüşe geçebilir." Eskinazi, ihracatçının elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilere yapılan zamlardan da olumsuz etkilendiğini kaydetti.



BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ

EGE Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan da Türkiye'de ihracatın bir yaşam biçimi haline geldiğini, İzmir'de de ihracatı daha ileriye götürmek istediklerini belirtti. Son aylarda kur hareketliliği, finansmana ulaşım zorluğu gibi bazı zorluklar yaşandığını anlatan Ertan, bunların üstesinden gelinebilecek sorunlar olduğunu ifade etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise salgın sonrası için katma değeri yüksek ihracata ağırlık vermek üzere çalıştıklarını anlattı. Toplantıda Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da ihracatları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

MERT ALPDÜNDAR