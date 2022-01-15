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Haberler Ekonomi Evinde başladı, şimdi ürünlerini AB’ye satıyor

Evinde başladı, şimdi ürünlerini AB’ye satıyor

15.1.2022

Evinde başladı, şimdi ürünlerini AB’ye satıyor

Kurutulmuş meyve sektörüne, evine aldığı iki kurutma fırınıyla adım atan Uşaklı girişimci Merve Anıl, geçen yıl nisan ayında açtığı atölyeyle üretim kapasitesini artırıp ihracata başladı. Banaz ilçesindeki evinde kurutulmuş meyve üretip sosyal medyadan satan bir çocuk annesi Merve Anıl, sebzelerle renklendirilmiş erişte ve makarna ile sebze tozlarını da ürün yelpazesine ekledi. İngiltere, Avusturya, Almanya, ABD ve Fransa'ya ürün göndermeye başlayan Anıl, "Hedefim daha çok kadına istihdam sağlayıp, onlarla birlikte daha güzel işler yapabilmek" diye konuştu.