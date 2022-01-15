Türkiye konut satışında Avrupa’da lider oldu

Türkiye genelinde konut satışlarında 2021'de 1 milyon 492 bin adetle tüm zamanların en yüksek ikinci zirvesi görüldü. Türkiye, bu rakamla Avrupa'da en çok konut satılan ülke oldu. TÜİK istatistiklerine göre ülke genelinde yapılan konut satışları artan fiyatlara rağmen 2020'ye paralel gerçekleşti ve 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Geçen yıl ulaşılan rakam, tüm zamanların ikinci yıllık rekoru oldu. En çok konut satılan il 276 bin 223 adetle İstanbul oldu. İstanbul'u 144 bin 104 adetle Ankara, 86 bin 722 ile İzmir izledi.



YABANCILARDA YENİ REKOR BEKLENİYOR

YABANCILARA yapılan konut satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. Yıl içerisinde toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda rekor kıran satışlar, Aralıkta yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık satış adedi olarak kayıtlara geçti. Uzun zamandır hedeflenen 50 bin barajının farkla geçilmesini olumlu bulan sektör temsilcileri, yabancılara satıştaki artışın süreceğini ve bu yıl en az 70 bin adet olarak gerçekleşeceğini bildirdi.