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Haberler Ekonomi Deri sektörü ihracatta 2 milyar doları hedefledi

Deri sektörü ihracatta 2 milyar doları hedefledi

16.1.2022

Deri sektörü ihracatta 2 milyar doları hedefledi
2021'DE ilk kez 1 milyar dolar barajını geçen Türk ayakkabı ve saraciye sektörü, Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'na 83 firmayla çıkarma yaptı. 18'ine kadar sürecek fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üstleniyor. Türk deri sektörünün 2022'de 2 milyar dolar ihracatı hedeflediğini belirten Birlik Başkanı Erkan Zandar, deri sektörünün İtalya'ya ihracatının yüzde 32'lik artışla 74 milyon dolardan, 98 milyon dolara yükseldiğini, bunun 50 milyon dolarlık diliminin saraciye ve ayakkabı kaynaklı olduğunu dile getirdi.