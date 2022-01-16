İklime göre ürün dönemi başlıyor

Türkiye, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde olası etkilerine karşı 81 ilde ürün deseni planlaması başlattı. Tarımsal üretimde öngörülen yüzde 25'lik düşüşü minimum seviyede tutmak için yapılan planlama sonucunda, Akdeniz'de kahve ağacı yetişecek, Marmara'da meyve bahçeleri artacak, Ege'de kuraklığa dayanıklı tür ve yeni çeşitlerin adaptasyonu sağlanacak. Karadeniz'de ise kokulu Isabella üzümüne ağırlık verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporunda yer alan bazı tespitler şöyle:

KAHVE YEMEN'DEN DEĞİL

● Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğinin kuraklık, sel, dolu, don, deniz sıcaklığında yaşanan değişiklikler, hastalık ve zararlılarda artışlar oldu. Antalya'da iklim değişikliğine yönelik alternatif bitki olarak kahve ağacı yetiştiriciliği ön plana çıkıyor. ● İç Anadolu Bölgesi'nde geçen yıl kuru tarım alanlarında yetiştirilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut gibi ürünlerde kuraklıktan dolayı hissedilir oranda verim kaybı yaşandı.

YENİ MEYVE BAHÇELERİ

● Marmara'da kışların ılık geçmesi zeytin yetiştirilen alanların yaygınlaştığı gözlemlenirken, yazların sıcak ve kurak geçmesi pamuk tarımını kolaylaştırdığı dikkat çekiyor. İklim değişikliği yağış rejimini olumsuz etkileyerek, tarımsal üretimi ve toprakları olumsuz etkiliyor. Edirne'de damlama sulama yöntemi ile çeltik yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor. Bölgede, meyve bahçeleri tesislerinin artacağı öngörülüyor. Kivi ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde sulama suyu kısıtlayıcı faktör olup tarımsal amaçla kullanılan su kaynaklarının yönetimi sürdürülebilmesi için modern sulama yöntemleri kullanılmasının artırılması öneriliyor.

KABA YEME YENİ DESEN

● Geniş bir tarımsal üretime sahip Ege Bölgesi'nde sulu tarım en önemli tarımsal uygulamalar arasında yer alıyor. Meyvecilikte, kuraklığa dayanıklı tür ve yeni çeşitlerin bölgeye adaptasyonu sağlanarak üretimdeki oranlar artırılacak. Hava ve sıcaklık şartlarının değişmesi sonucu oluşan kaba yem üretim deseni değişecek. Bu kapsamda iklim şartlarına uygun kaba yem ekimi yapılması bekleniyor.

EROZYONLA MÜCADELE

● Karadeniz Bölgesi'nde de kuraklığa dayanıklı ürünler üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Isabella kokulu üzümü, narenciye, Karadeniz hurması, sahil kesimlerinde ceviz tarımının yaygınlaştırılmasına dönük çalışmalar devam ediyor. İç kesimlerde ise çilek, şeftali, kiraz Artvin'de, özellikle erozyonla mücadelede de kullanılan kapari bitkisi yetiştiriciliği giderek yaygınlaşıyor. Fındık kalitesinin korunması, aflatoksin, küf, çürük oluşumunun önlenmesi ve ürün muhafazası amacıyla fındık ve depolama tesisleri yaygınlaştırılacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK