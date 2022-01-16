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Haberler Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 3 öğretim görevlisi alımı yapmak üzere ilan açtı.

16.01.2022, 09:58

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...