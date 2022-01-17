Aydın-Denizli Otoyolu 2023’te hizmete girecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023 yılı başlarında halkın hizmetine gireceğini söyledi. Aydın'da bakanlığının projelerini yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılında başlayan büyük ulaştırma ve Türkiye atılım sürecinin hız kazanarak devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz, akla hayale gelmeyen bir çok projeyi hayata geçirmiştir. Bu ivme artarak devam edecektir. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz için çalışmaya devam. İnşallah 2023'ü de güçlü bir şekilde atlatacağız. Geliyor 2023" dedi. Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da bakanlık olarak birçok projeyi bitirdik, sizlerin hizmetinize sunduk. En büyük projelerimizden bir tanesi, Aydın- Denizli Otoyolu'nu başlattık. Hummalı bir çalışma var. İnşallah 2023 yılı başlarında Aydın-Denizli Otoyolu'nu da sizlerin hizmetinize sunacağız. Projelerimizin ardı arkası kesilmeyecek."

■ KAZIM YÖRÜKCE