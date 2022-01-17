İlk yerli ve milli türbinler Alaçatı RES’e kurulacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğiyle yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Sanayi İş Birliği Projeleri kapsamında, son yıllarda yerli ve milli teknolojilere yönelik tasarımlarıyla ve üretim kabiliyetleriyle dikkati çeken Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgar türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı. Projenin tanıtımı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapılacak.

RÜZGAR BAŞKENTİ

ÇOK kısa bir zaman içinde Türkiye'nin rüzgarıyla yerli rüzgar türbinlerinden üretilen elektrik tüm ülkeyi aydınlatacak. Proje kapsamında üretilecek 4 megavatlık ilk 2 yerli türbin ise Türkiye'nin rüzgar başkenti İzmir'de kullanılacak. İlk rüzgar santralinin kurulduğu Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali yerli türbinlere de ev sahipliği yapacak. Projeyle bu alandaki yurt dışına bağımlılık azaltılacak. Türkiye son yıllarda yapılan RES yatırımlarıyla 2021'i rekorla kapattı. Toplam kurulu gücü 100 bin megavata yaklaşan Türkiye'de rüzgar enerjisinin gücü ise 10 bin megavatın üstüne çıktı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA