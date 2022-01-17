Kamudaki maaş dengesizliğine son

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın "kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısı bu yıl hayata geçiyor. En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli ikramiyesi yaklaşık 37 bin lira artacak.

■ HAZAL ATEŞ