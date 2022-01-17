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Haberler Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi alacak.

17.01.2022, 09:44

KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...