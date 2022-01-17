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Haberler Ekonomi Sebze üretim lideri İzmir’de artış olacak

Sebze üretim lideri İzmir’de artış olacak

17.1.2022

Sebze üretim lideri İzmir’de artış olacak

KIŞLIK sebze üretiminde ülke genelinde lider konumunda olan İzmir'de, bu ürünlerde hasat da yoğun geçiyor. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "2022 yılında da 2021'ye göre üretim miktarı anlamında artış bekliyoruz. 12 ay tarım yapılabilmesi kentin tarımsal potansiyelini çok yükseltiyor" dedi. Kentte 429 bin dekar alanda 1 milyon 800 bin ton ve 45 çeşit sebze üretimi yapılıyor. Bu üretimin 22 çeşidi ise kışlık sebze olarak gerçekleşiyor. İzmir, her yıl ürettiği ortalama 300 bin ton kışlık sebze ile Türkiye'de bu alanda merkez konumunda. Sadece kerevizde toplam 23 bin tonluk ülke üretiminin yüzde 45'i İzmir'de yapılıyor. Brokoli, enginar, ıspanak ve pırasada da İzmir Türkiye birincisi.