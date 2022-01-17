SSK emeklileri zamlı aylığını bugün alıyor

SSK emeklileri hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2500 lira olarak hesaplara yatacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını aldı. Memur ve emeklilerinin yüzde 2.5'luk ek zammı ise gelecek ay itibariyle hesaplara yatacak. SSK emeklileri bugünden itibaren, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını hesaplarından çekecek.

EŞİNDEN dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında faydalanacak.

TBMM'DE EK ZAM MESAİSİ

MECLİS, bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek. Yarın başlayacak görüşmelerde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak.