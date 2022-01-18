“Cumhuriyet’in 100. yılında hedefimiz 1.5 milyar dolar”

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de yaş meyve ve sebze ihracatının 5 milyar dolar barajını geçerek 5 milyar 111 milyon dolara çıktığını söyledi. 2022 yılında Birlik olarak 1.3 milyar dolarlık ihracat yapmayı planladıklarını ifade eden Uçak, "Üyelerimizin enerji ve gayretleri ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında 2023 yılında Birlik olarak 1 buçuk milyar dolar ihracat hedefi belirledik" dedi. Birliğin genç üreticilere yönelik 2022'nin en önemli projesini ilk defa açıklayan Uçak, "Ne yaptığını bilen, ürettiğine önem veren bir üretici grubunun oluşması için gençlerimizi tarım konusunda bilinçlendirmek için üçer aylık eğitim programları oluşturacağız. Burada yeşil mutabakattan meyve sebzede kayıplara kadar birçok konuda çiftçi adaylarını bilgilendireceğiz" diye konuştu. ■ MERT ALPDÜNDAR

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