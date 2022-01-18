Ege’ye göçte Muğla çekim merkezi

PANDEMİDE giderek yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli Ege'ye göçü tetikledi. Yapılan araştırmalara göre, 2021'in ilk 7 ayında taşınma oranlarında İstanbul'da yüzde 24, Ankara'da yüzde 87 artış yaşandı. Göç hareketini, taşınma maliyetlerinde yüzde 35'i bulan artışlar bile durduramadı. Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris gibi sahil beldeleriyle ünlü Muğla, en çok göç alan ilk 3 şehir arasında yer aldı. İzak Hason Emlak Danışmanlığı Bodrum Şubesi Yöneticisi Nino Tsivadze, "Muğla'ya başlayan göç dalgası, emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yarattı. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi kasaba ve şehir dokusunu yaşatan bölgelerde satışlar neredeyse 4 katına ulaştı" dedi. ■ ADEM ÜLKER

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