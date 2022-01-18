Tüketiciye daha fazla güvence ve koruma

Ev alım satımları ve abonelikler başta olmak üzere tüketiciye daha fazla güvence sağlanması ve korunması için düğmeye basıldı. Tüketicinin en fazla şikayet ettiği konular ile ilgili değişiklik için çalışma yapılıyor. Gayrimenkul alım sözleşmelerinin noterde yapılmasından tatil vaat edilenlere, telefon, internet aboneliğine kadar birçok değişiklik pakette yer alacak. AK Parti ve ilgili bakanlıklar, tüketicilerin sorunlarını çözmek, en çok şikayet ettikleri konuları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan düzenlemede şu değişikliklerin yer alması bekleniyor:

TEMERRÜDE DÜŞME ZORLAŞACAK: Tüketicilerin taksitlerini ödeyemedikleri için temerrüde düşme süreçleri zorlaştırılacak.

CAYMA HAKKINA KOLAYLIK: Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylıklar getiriliyor.

EV ALIMINDA YENİ DÖNEM: Tüketiciden en fazla gelen şikayetler ev alım süreçleri ile ilgili. Özellikle de bir dairenin birden fazla kişiye satılması, üstünde haciz olması, oturma izni bulunmaması gibi konularda. Yapılacak düzenleme ile bu şikayetlerin ortadan kaldırılması planlanıyor. Bu kapsamda satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak. Tüketici aldığı daire üzerinde ipotek, haciz var mı, başkasına satılmış mı görebilecek.

TAPU İLE İLGİLİ HERŞEY NOTERDE: Tapuda değişiklik gerektiren her şeyin noterde yapılmasının önü açılacak.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ: Devre mülk tatili sözleşmelerinde sözleşme süresi 10 yıldan az olamayacak.

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ: Abonelik sözleşmelerinde tüketici korunacak. Telefon, internet aboneliği gibi konularda sürenin 24 aydan 12 aya indirilmesi planlanıyor.

ARAÇ KİRALAMA: Araç kiralama süreçleri de şikayet konuları arasında yer alıyor. Buna ilişkin de tüketiciyi koruyacak düzenlemeler yapılması düşünülüyor. ■ ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA