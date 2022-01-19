EGİAD’dan "genç ve kadın" çağrısı

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 'Türkiye'de Seçmen Profili ve Yeni Trendler' konulu basın toplantısında siyasilere çağrıda bulundu. Yelkenbiçer, "Gençlerin ve kadınların karar verici pozisyonlarda olmaları gerekiyor. Çağımızın gerekliliği değişimdir ve bu ancak genç liderlerin ve kadın liderlerin önlerinin açılmasıyla mümkündür" dedi. Toplantıya İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Selçuki ile iş insanları katıldı. ■ MERT ALPDÜNDAR

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