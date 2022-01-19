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Haberler Ekonomi Kademeli elektrikte fatura 206 lirayı geçmiyor

Kademeli elektrikte fatura 206 lirayı geçmiyor

Aylık 150 kilowattsaatlik elektrik tüketiminde fatura bedeli 206 lirayı aşmıyor. İkinci kademeye geçmemek için gereksiz tüketimden kaçınılması gerekiyor

19.1.2022

Kademeli elektrikte fatura 206 lirayı geçmiyor
Elektrikte yılbaşı itibarıyla geçilen kademeli tarifede, abonelerin elektrik tüketimleri, limit altı ve üstü olarak iki kategoride hesaplanıyor. Aylık ortalama tüketim olarak belirlenen limit değer olan 150 kilowattsaatlik (kWh) tüketimde fatura bedeli 206 lirayı geçmiyor. Ancak aylık toplamda 150 kilowattsaati aşan abonelerin ortalamayı geçtiği kısım ikinci kademeye geçiyor. Abonelerin ikinci kademeye geçmemesi için gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmaları gerekiyor. Elektrikte kademeli tarifeye geçişle birlikte, vatandaşların elektrik faturalarındaki hesaplama detayları ile kademeli faturanın uygulama yöntemi netleşti. ■ BARIŞ ŞİMŞEK