Pemra Hiçsönmez: Frame, benim hayata bakış ‘çerçevem’

Frame Gayrimenkul & Danışmanlık firmasıyla Londra ve Lizbon'da da hizmet vermeye başlayan Türk iş kadını Pemra Hiçsönmez, sundukları hizmetleri ve sektördeki başarısının sırrını anlattı. Bankacılık sektöründe geçirdiği 19 başarılı senenin ardından hayalini gerçeğe dönüştürerek Frame Gayrimenkul & Danışmanlık şirketini kuran Pemra Hiçsönmez, Bodrum ve İstanbul'un ardından Londra ile faaliyet alanlarını genişlettiklerini söyledi.

Firmasının kısa sürede büyük yol kat ettiğini dile getiren Hiçsönmez, Frame'in sektöre yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Hiçsönmez, "Frame'i kurumsal hayatta edindiğim tecrübelerim ve bu hayatın bana kattıklarıyla kurdum. Firmam, benim hayata bakış 'çerçeve'mi yansıtıyor. Danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Hizmet alanlarımız çok geniş" ifadelerini kullandı.