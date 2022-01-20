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Haberler Ekonomi AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi personel alımı sınav duyurusu

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi personel alımı sınav duyurusu

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2’si engelli olmak üzere 8 Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapacağını duyurdu.

20.01.2022, 09:34

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi personel alımı sınav duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2'si engelli olmak üzere 8 Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesi ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...