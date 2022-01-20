Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Düzce Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel aradığını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından personel istidamı sağlayacağını açıklayan kurum, yine adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca yayınladığı ilan ile alım yapılacak kadrolara ve özel başvuru şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.