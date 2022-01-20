Hükümetten İzmir’e yatırım yağmuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda Türkiye'de yer alan 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi. İzmir'de 36 ayrı kalemde yatırım yapılması öngörülüyor. İzmir'e de 7 milyar liranın üzerinde bir yatırım ve ödenek bütçesi ayrıldı. 2022 Yılı Yatırım Programı'nın kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TÜRKİYE'YE 184,3 MİLYAR LİRA

Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri yer aldı. 2022 yılında Türkiye'de kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 134 projeye toplam 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi. Yayımlanan kararla birlikte İzmir'de Tarım Orman Bakanlığı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve üniversitelerin gerçekleştireceği projeler için ayırdığı bütçeler de belli oldu.

ISTE IZMIR'DEKI DEV PROJELER VE BÜTÇELERI:

ULAŞTIRMA YATIRIMLARI

● Ankara-İzmir Yüksek Hatlı Tren hattının alt yapı çalışmaları için 2 milyar 150 milyon TL, elektrifikasyon, kontrollük, sinyalizasyon ve üst yapı çalışmaları için 1 milyar 215 milyon 303 bin TL olmak üzere toplamda 3 milyon 365 milyon 303 TL ● Tepeköy-Selçuk- Çamlı Demiryolu Hattının iyileştirme, sinyalizasyon çalışmaları için 30 milyon TL ● Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire Demiryolu Hattının iyileştirme, sinyalizasyon çalışmaları için 50 milyon TL ● İzmir Limanı Modernizasyonu bakım onarım inşaat, makine teçhizat, rıhtım bakım onarım tarama işleri için 28 milyon 434 bin 510 TL ● İzmir Havalimanı Deprem Güçlendirmesi, Yapılamayan Tesislerin Yenilenmesi 14 milyon 650 bin TL ● Bursa-Balıkesir- İzmir 287 kilometrelik bölünmüş yol için 5 milyon 123 bin 119 TL ● Aliağa - Ayvalık 132 km'lik bölünmüş yol için 3 milyon 501 bin 852 TL ● Bergama-Soma-Akhisar 89 kilometrelik 1 A standardında karayolu 1 milyon 54 bin 140 TL ● Selçuk-Ortaklar- Aydın 47 kilometrelik yolu 3 milyon 794 bin 903 bin TL ● İzmir Manisa Yolunda Sabuncu Tüneli ve Bağlantı Yolları 1 milyon TL ● İzmir-Aydın Otoyolu (İzmir Çevroyolu dahil) 10 milyon TL

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YATIRIMLARI

● Küçük Menderes Beydağ Depolama Sulama 1 milyon TL ● Kemalpaşa (Yiğitler Barajı ve Sulaması) 20 milyon TL ● Bakırçay Mansap Ovaları Depolama Sulama 25 milyon TL ● Bergama Bölümçam Göleti ve Sulaması 1 milyon TL ● İzmir Karaburun İçme Suyu 88 milyon 365 bin TL

EĞİTİM YATIRIMLARI

● İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi 18 milyon TL ● Dokuz Eylül Üniversitesi 57 milyon 300 bin TL ● Ege Üniversitesi 39 milyon 431 bin TL ● İzmir Bakırçay Üniversitesi 24 milyon 998 bin TL ● İzmir Demokrasi Üniversitesi 20 milyon 200 bin TL ● İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 21 milyon 67 bin TL ● İYTE 35 milyon TL

SAĞLIK YATIRIMLARI

● Dokuz Eylül Üniversitesi 57 milyon 702 bin TL ● Ege Üniversitesi 51 milyon 170 bin TL ● İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 milyon TL ● İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi 142 milyon 221 bin TL ● Urla Karantina Adası Restorasyonu 21 milyon TL

KÜLTÜR YATIRIMLARI

● DEÜ Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması 2 milyon ● İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi yapımı 7 milyon TL ● İzmir Eski TEKEL Binaları Müze ve Kültür Kompleksi 40 milyon TL

DİĞER YATIRIMLAR

● Alaçatı RES'in Yerli-Milli Rüzgar Türbini Üretimi 20 milyon TL ● İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 455 milyon TL (2022 için 10 bin TL) ● İzmir TÜİK Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2 milyon TL ● Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı İnşaatları (diğer illerle birlikte) 25 milyon 940 bin TL ● Sahil Güvenlik Özdere Sahil Destek Tesisi ve Karakol İnşaatı 3 milyon 750 bin TL ● RTÜK (İzmir- Ankara) Bakım Onarımı İşleri 11 milyon 950 bin TL ● İZSU İçme Suyu ve Kanalizasyon 2 milyar 218 milyon 441 bin TL ● İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Acil Müdahale Aracı Alımı 46 milyon 500 bin TL ● DEÜ Teknolojik Araştırma 15 milyon 914 bin TL ● EGE Üniversitesi 18 milyon 235 bin TL ● İzmir Bakırçay Üniversitesi 1 milyon TL ● İYTE 8 milyon TL

MERT ALPDÜNDAR