Kamu işçisine en düşük 8 bin 673 lira ikramiye

YAKLAŞIK 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 28 Ocak'ta başlıyor. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8673 lira oldu. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda işçi statüsünde çalışanlara yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak, ikinci yarısı da 29 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde kamu çalışanlara ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Tediye kamu işçilerine 4 taksitle 13 günlük, toplamda 52 gün olarak yatırılan ikramiye anlamına geliyor. Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. ■ HAZAL ATEŞ

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