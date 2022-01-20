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Haberler Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü 74 Daimi İşçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 74 Daimi İşçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 74 daimi personel alacak.

20.01.2022, 09:21

Orman Genel Müdürlüğü 74 Daimi İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alanda, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde, toplamda 74 daimi işçi alımı yapılacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...