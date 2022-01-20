Tavas Belediyesi’nden üreticilere hibe gübre

TARIM ve hayvancılık alanında en fazla yatırım yapan belediyelerin başında gelen Tavas Belediyesi proje kapsamında hububat ve yem bitkileri yetiştiriciliği için başvuran ve arpa-buğday ekimi yapan üreticilere yüzde 100 hibe şeklinde üst gübrelerin dağıtımını gerçekleştirdi. Tavas ve mahallelerinde 232 üreticiye 1624 çuval akıllı gübre dağıtılırken, 5000 dekar tarım arazisi akıllı gübre ile buluşturularak üreticilere destek sağlandı. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Türkiye'nin ilk akıllı milli gübresi olan bu gübre ile üretimin artmasını ve elde edilen yüksek kaliteli verim ile çiftçilerimizin gelir seviyesinin yükseltilmesini amaçlıyoruz" dedi.

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