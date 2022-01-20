TL uzlaşmalı döviz satım takvimi açıklandı

TCMB, 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
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İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)
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Tarih
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1 ay vadeli
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3 ay vadeli
|24 Ocak 2022 Pazartesi
|25 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|26 Ocak 2022 Çarşamba
|27 Ocak 2022 Perşembe
|28 Ocak 2022 Cuma
|31 Ocak 2022 Pazartesi
|1 Şubat 2022 Salı
|100
|100
|2 Şubat 2022 Çarşamba
|3 Şubat 2022 Perşembe
|4 Şubat 2022 Cuma