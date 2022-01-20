  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TL uzlaşmalı döviz satım takvimi açıklandı

TL uzlaşmalı döviz satım takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.

AA

20.01.2022, 19:02

TL uzlaşmalı döviz satım takvimi açıklandı

TCMB, 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:

İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)

Tarih

1 ay vadeli

3 ay vadeli
24 Ocak 2022 Pazartesi
25 Ocak 2022 Salı 100 100
26 Ocak 2022 Çarşamba
27 Ocak 2022 Perşembe
28 Ocak 2022 Cuma
31 Ocak 2022 Pazartesi
1 Şubat 2022 Salı 100 100
2 Şubat 2022 Çarşamba
3 Şubat 2022 Perşembe
4 Şubat 2022 Cuma