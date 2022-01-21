1915Çanakkale Köprüsü OSB’lere talebi patlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılması planlanan 1915Çanakkale Köprüsü'nün yapım sürecinde, sanayicilerin de kente ilgisi arttı. İki organize sanayi bölgesinde yatırım için parsel kalmadığını söyleyen Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Selçuk Semizoğlu, "Çanakkale'mizin meyvesini, sebzesini, balığını, sütünü İstanbul'a ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, Çanakkale'ye ulaşılabilirliğin artacağını ve çok daha cazip yer haline geleceğini düşünüyorum" dedi. Köprü ile Çanakkale'ye talebin arttığını ve göç alan iller arasında yer aldıklarını ifade eden Semizoğlu, yatırımcıları beklediklerini söyledi.

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