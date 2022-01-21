3600 ek gösterge Mayıs’ta Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda yapılan teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığını açıkladı. Teklifin Mayıs ayında TBMM'ye sunulacağını kaydeden Bakan Vedat Bilgin, "Şubat'ta açıklama yapabiliriz" dedi.

STATÜ KORUNACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından çalışma hayatını yakından ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, son dönemde 3600 ek gösterge meselesine yoğunlaştıklarını kaydetti. Bu konuda kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Bilgin, "Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis'e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum Şubat ayında bir açıklama yapılır" ifadelerini kullandı.

Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler olduğunu belirten Bakan Bilgin şunları söyledi: "Avukatlar var, hukukçular var, il müdürü var mesela. Ona bağlı birisi mesela sağlık şube müdürü. Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. Ama o düzenlemeyi yapacağız. 3600'de dediğim gibi biz adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arası farklılaşmayı koruyan, onların dışında başka rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz."

FARKLI ALTERNATIFLER MASADA

BU konudaki seçenekleri en aza düşüreceklerini kaydeden Bakan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz alternatif şeyler yapıyoruz. En adil, en uygun düzenlemeyi yapıyoruz. Çok alternatif var ama bunu teke indirmeye çalışıyoruz." Ek zam bekleyen kamu işçileriyle ilgili de kısa bir açıklama yapan Bilgin, "Biz enflasyon farkını memurlarımızda olduğu gibi işçilerimize de taahhüt ettik" dedi.

■ ERDEM ANILAN