ITOB OSB Meslek Lisesi’nin temeli atıldı

İTOB OSB'yi marka OSB yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, yeni projeleri olan İTOB OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temelini törenle attıklarını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla gerçekleşen temel atma törenine yoğun ilgi gösterildi. İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanı Acar, " Lisede 25 derslik ve 8 atölye yer alacak. Okul binası ve arsası İTOB'a ait. Okulun işletmesini Milli Eğitim Bakanlığı üstlenecek. Pojemizin maliyeti 45.000.000 TL. 2023'te hizmete girmesi planlanan okulumuz firmaların ara eleman sıkıntısını çözecek. Menderes'e ve OSB'ye hayırlı olsun" dedi.

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