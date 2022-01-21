İzmir’e 2 dev yatırım daha

Türkiye ekonomisi üzerinde algı operasyonları yapanlara inat özel sektörden art arda yatırım haberleri gelmeye devam ediyor. Bayraktar Holding kuruluşlarından Ege Endüstri'nin Ege Serbest Bölgesi'nde 537 milyon liraya kuracağı ikinci fabrikayla ilgili sevindiren gelişmenin ardından şimdi de bir başka dev HABAŞ yeni yatırıma hazırlandığını duyurdu. HABAŞ, artan demir çelik taleplerini karşılamak için hamle yaptı. Firma 847 milyon liralık yatırımla Aliağa'ya yeni tesis kuracak. Ege'nin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi, Aliağa'daki mevcut tesislerinin yakınlarına sıcak haddehane tesisi kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu.

400 KİŞİYE İSTİHDAM

Bakanlığın başlattığı 'çevresel etki değerlendirme' sürecine göre Bozköy mahallesindeki şirkete ait parseller üzerine kurulacak tesis 847 milyon TL'ye mal olacak. Proje alanı 1/100 bin ölçekli İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı'na göre sanayi alanında yer alıyor. Projenin inşaat aşamasında 100, işletme aşamasında ise 400 işçinin çalıştırılması planlanıyor.

IFC'YE YETKİ BELGESİ

Gaziemir'deki Ege Serbest Bölgesi'nden de yeni yatırım haberi geldi. Bayraktar Holding'in otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları geliştirip üreten şirketi Ege Endüstri, bölgede ikinci fabrikasını kurmaya karar verdi. Şirket, fabrika yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, 2 yılı geri ödemesiz 8 yıl vadeli 35 milyon euro (537 milyon lira) tutarında bir yatırım kredisi alınmasına yönelik çalışma başlattı ve bu kapsamda International Finance Corporation'a (IFC) ilgili çalışmaları yürütmek üzere yetki belgesi verdi.

DEMIR ÇELIKTEKI TALEP ETKILI OLDU

HABAŞ'IN proje dosyasında, açılacak tesisle ilgili "Değişen ekonomik şartlar ve demir-çelik taleplerine olan artış sebebiyle; bahse konu projenin gerçekleştirilmesi planlanmış olup tesiste muhtelif ebatlarda düz ve nervürlü çubuk demir üretimi yapılacaktır. Proje konusu tesisin hammadde ihtiyacı yine yatırımcı firma Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.'ye ait olan ve bölgede faaliyet gösteren çelikhane tesisinden temin edilecektir" ifadeleri yer aldı.