KDV çalışmasında sona yaklaşıldı! Fiyatlara yansıyacak

Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak.

FİYAT ETİKETLERİNE YANSIYACAK



Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan ve farklı alternatiflerin değerlendirildiği çalışma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başladı.





KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor.

TÜM SEKTÖRLERİ RAHATLATACAK



Düzenlemenin hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanları rahatlatmasına kesin gözüyle bakılırken çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve halen farklı oranlarda uygulanan KDV düzenlemesi konusunda kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" demişti.

KDV, halıhazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Bu kapsamda toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.

Öncelikle olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor. KDV'de yapılacak düzenlemenin özellikle gıda gibi vatandaşın temel ihtiyaç kalemlerinde indirim sağlayarak hayatlarını kolaylaştırılması isteniyor.

Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması söz konusu . Çeşitli kesimler gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini dile getiriyor. Sıfır KDV'nin maliyetlerine ilişkin de hesaplamalar yapılıyor. Bazı ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.