Manisa için yatırımlarımız devam edecek’

MANİSA'DA yaşayan, kentin ekonomisine, istihdamına katkı sağlayan Doğulu işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri toplantıda buluştu. Doğulu iş adamları 2022 yılında da Manisa için üretmeye, istihdam sağlamaya devam edecekleri mesajı verdi. Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek ve Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, By Savcı'nın sahibi Serkan Özyolcu'nun öncülüğünde Hacıoğlu'nda yapılan toplantıda bir araya geldi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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