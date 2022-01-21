Politika faizi sabit tutuldu

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. TCMB'den yapılan duyuruda, kurulun Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandığı bildirildi. Duyuruda, "Gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.

KURLARDA GERİLEME

MERKEZ Bankası'nın piyasa beklentilerine paralel politika faizini yüzde 14'te tutma kararı sonrası döviz kurlarında ilk tepki olarak hafif düşüş gözlendi. Yaklaşık 1 haftadır 13,50 düzeyinde seyreden dolar/TL karar öncesinde bulunduğu 13,40'ın hemen üzerinden 13,26'ya kadar geriledi. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.