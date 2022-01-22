Ege’de 48.2 milyon Euro’luk dev satış

DÜNYANIN en eski halı ve karo seramik üreticilerinden biri olan Londra merkezli Victoria PLC, İzmirli Graniser şirketini satın aldı. Rekabet Kurumu'nun da vize vermesiyle Türk seramik karo pazarının önde gelen oyuncularından Graniser'in tamamı, 1895 yılından beri faaliyet gösteren İlginiz devi Victoria PLC'nin oldu. 8.4 milyon Euro ödeme yapacağı öğrenilen İngiliz şirket ayrıca, Graniser'in 39.8 milyon Euro'luk borcunu da üstlenecek. Böylece satış 48.2 milyon Euro'ya tamamlanacak. Graniser, 1997 yılında Kazancı Ailesi tarafından kurulmuştu.

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