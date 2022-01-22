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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi. Toplantı saat 14.30'da başladı.