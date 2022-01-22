IAOSB’den atık suyu dönüştürecek çalışma

ÜRETİM ve istihdam kapasitesi ile Türkiye ekonomisinin öncü merkezleri arasında yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, "Arıtılmış Atık Suyun Geri Kullanımı" projesi ile yılda 3 milyon metreküplük atık suyun tekrar kazanılmasını sağlayacak. İAOSB'nin mevcut Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan su, ileri işlemlerle şebeke suyu kalitesine yükseltilip bölge katılımcılarının hizmetine sunulacak.

5 milyon Euro'luk yatırımla gerçekleştirilecek olan çalışmanın ardından, Bölge'deki atık suyun yüzde 70'inin tekrar kazanılması ön görülüyor. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, "Böylece her yıl şehir şebekesinden 3 milyon metreküp daha az su tüketmiş olacağız" dedi.