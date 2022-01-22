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Haberler Ekonomi IAOSB’den atık suyu dönüştürecek çalışma

IAOSB’den atık suyu dönüştürecek çalışma

22.1.2022

IAOSB’den atık suyu dönüştürecek çalışma

ÜRETİM ve istihdam kapasitesi ile Türkiye ekonomisinin öncü merkezleri arasında yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, "Arıtılmış Atık Suyun Geri Kullanımı" projesi ile yılda 3 milyon metreküplük atık suyun tekrar kazanılmasını sağlayacak. İAOSB'nin mevcut Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan su, ileri işlemlerle şebeke suyu kalitesine yükseltilip bölge katılımcılarının hizmetine sunulacak.

5 milyon Euro'luk yatırımla gerçekleştirilecek olan çalışmanın ardından, Bölge'deki atık suyun yüzde 70'inin tekrar kazanılması ön görülüyor. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, "Böylece her yıl şehir şebekesinden 3 milyon metreküp daha az su tüketmiş olacağız" dedi.