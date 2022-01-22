Kovid’den ölenler için 1 milyar TL hayat sigortası ödendi

TÜRKİYE Sigorta Birliği verilerine göre Kovid-19'dan yaşamını yitirenler için bugüne kadar ödenen hayat sigortası tazminat tutarı 1 milyar liraya yaklaştı. Sigorta şirketleri Kovid-19 nedeniyle ölenlerin yakınlarına ödeme yaparken, aşı durumuna bakmıyor. Aşı olmayan vatandaşın yakınlarına da tazminat ödeniyor. Salgının başlamasının ardından büyük sigorta şirketleri bir araya gelerek, Kovid-19'u özel sağlık sigorta poliçelerine de dâhil etme kararı aldı. Tedavi masrafları özel sağlık sigortasıyla karşılanabiliyor. ■ HAZAL ATEŞ

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