Prim vurgununun altından Borsa Başkanı çıktı

SÖKE'DE zeytinyağı primi vurgunu operasyonunda, Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel ve oğlu Turhan Sağel ile 56 fabrika sahibi gözaltına alındı. Daha önce pamukta prim vurgunuyla gündeme gelen Söke, bu kez zeytinyağı primi vurgunuyla Türkiye gündemine oturdu. Söke Cumhuriyet Savcılığı, ilçedeki bazı zeytinyağı işletmecilerinin 2 senede bir alınması gereken desteklerden her yıl faydalandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

6 YILDIR SÜRÜYORMUŞ

VURGUNA karışanlardan bir kişinin itirafçı olması üzerine 2014- 2020 tarihlerini kapsayan tüm dosyalara bakılarak inceleme derinleştirildi. Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel'e ait zeytinyağı işletmesine de operasyon düzenlenerek, Başkan Sağel ile oğlu Turan Sağel gözaltına alındı. Bu çarkın 6 yıldır devam ettiğini tespit eden Aydın ve Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte faturalar ile devletten yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç edildiğini değerlendiriyor. Prim vurguncuları ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, Söke Ticaret Borsası üyeleri, başkanlarının adının yolsuzluğa karşımasından dolayı büyük tepki gösterdi. Borsa üyeleri, başkan Sağel'in üzerindeki şaibe kalkana kadar istifa etmesi gerektiğini söyledi. ■ İHSAN KARATAŞ