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Haberler Ekonomi 20 üniversite Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na katılıyor

20 üniversite Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na katılıyor

23.1.2022

20 üniversite Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na katılıyor
EGE Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Ege Bölgesi'nde bulunan 20 üniversitenin katılımıyla geniş kapsamlı kariyer fuarı düzenleyecek. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın (EGEKAF) 21-22 Mart tarihlerinde Fuarİzmir'de düzenleneceğini, Ege Bölgesi'ndeki 9 üniversite ile Bursa'daki üniversitelerin de katılımıyla Avrupa'nın en büyük kariyer buluşmalarından birini organize etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Fuarda kamu kurum ve kuruluşlarının da hazır bulunacağını aktaran Budak, etkinliğin "Yetenek Her Yerde" temasıyla gerçekleştireceğini aktardı.