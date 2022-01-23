Bakan Nebati, ekonomistlerle bir araya geldi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Nebati'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattığı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de ele alındığı buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. ÖTE yandan Bakan Nebati, geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun iktidar ve muhalefet milletvekillerine yeni ekonomik sistemin detayları ile ilgili bilgi verdi, sorularını yanıtladı. Nebati, "Telefonum 24 saat açık, istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz" dedi.

BÖLGESEL KALKINMA MODELİ

NEBATİ, yeni ekonomik sistem kapsamında bölgesel kalkınma modeline geçileceğini, hangi bölge hangi yatırıma uygunsa (gıda, tarım, teknoloji gibi) onun destekleneceğini, mega endüstri bölgeleri kuracaklarını ve elektrikli araç endüstrilerine katkıda bulunacaklarını bildirdi. Bakan Nebati "Ekonomide dengeli bir büyüme ile cari açık sorununu çözmeyi hedefliyoruz. İstihdam dostu büyüme hedefimiz var. İşgücüne katılım oranını mutlaka arttıracağız. Önümüzdeki süreçte bölgesel kalkınma modelini getireceğiz. Yatırımlar bu modele göre yapılacak. KOBİ'lere dönük desteklerimiz olacak" diye konuştu. Sözleşmeli tarım kanununu çıkaracaklarını ifade eden Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini proje bazlı kullandıracaklarını söyledi. Nebati, "Enflasyonun Ocak ayında yüksek çıkmasını bekliyoruz ama ilerleyen aylarda düşmeye başlayacak ve bunun alım gücüne yansımasını göreceğiz" diye konuştu.