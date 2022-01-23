Çanakkale’de “Işık Göründü Töreni” 24 Ocak’ta yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çanakkale-İzmir kara yolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları kapsamında 24 Ocak'ta şantiye alanında "Işık Göründü Töreni"ne katılacağını bildirdi. Turan, Çanakkale'nin tarihi bir günü daha yaşamaya hazırlandığını belirterek, "Tünellerin tamamlanmasıyla Çanakkale-İzmir ve Çanakkale- Balıkesir yolunda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. En önemlisi, bin 700 metre ve 4 bin 20 metre olan tünellerimiz hizmete girdiğinde bazen bir saati bulan dağ yolu 5 dakikada geçilebilecek" dedi.

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