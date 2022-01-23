  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi MÜSİAD ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ni başlattı

MÜSİAD ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ni başlattı

23.1.2022

MÜSİAD ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ni başlattı
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'tan fazla noktada 15 milyar liranın üzerinde yatırımı kapsayan "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ni başlattı. Başta Adana, Afyon, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Hatay'daki yatırımların ihracat odaklı üretim mekanizmasını desteklemesi öngörülüyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Başlatmış olduğumuz Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını en az 30'a çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.