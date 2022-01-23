  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Son dakika: THY duyurdu! 31 sefer iptal edildi

Son dakika: THY duyurdu! 31 sefer iptal edildi

Son dakika haberi...Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

23.01.2022, 19:32 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022, 19:38

Son dakika: THY duyurdu! 31 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz. " ifadelerine yer verildi.

.