Son dakika: THY duyurdu! 31 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz. " ifadelerine yer verildi.

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