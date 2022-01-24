Aile yardımı ödeneği 535 liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık farkın yatırılması bekleniyor. Aile yardımı ödeneği 535 liraya çıktı, özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya yükseldi. Sözleşmeli personelin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerinin yenilenme işlemlerinin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

SOSYAL YARDIMLAR

Maliye tarafından ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dâhil aylık tutarı 10 bin 437 lira olarak belirlendi. Kıdem aylık göstergesi her hizmet yılı için 20, 25 yıl hizmetten sonra 500 olurken, aile yardım ödeneği de (eş için) 408.67 liradan 535.16 liraya çıktı. Aile yardım ödeneği bir çocukta 45 liradan 59 liraya, iki çocukta 90 liradan 118 liraya, üç çocukta 125 liradan 177 liraya, dört çocukta 180 liradan 135 liraya, beş çocuk için de 225 liradan 294 liraya çıktı. Birinci çocuk 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira doğum yardımı sürecek. Ölüm yardımı ödeneği (eş veya çocuk ölümünde) 1708 liradan 2236 liraya memurun ölümünde de 3 bin 416 liradan 4 bin 475 liraya yükseldi. Özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya çıktı.



SÖZLESMELİLERİN YENİ ÜCRET TAVANI

GENELGEDE, yeni düzenleme ile belediyeler, il özel idarelerinin meclisleri, yönetim kurulları de belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla Şubat ayı sonuna kadar net ücretleri yeniden tespit etmekle yetkili kılındı. Haziran sonuna kadar tam zamanlı sözleşmeli çalışacak; avukatın ücret tavanı 8 bin 557 lira, çocuk eğiticinin 5 bin 850 lira, diş tabibinin 8 bin 74 lira, eczacının 7 bin 760 lira, matematikçinin 8 bin 471 lira, teknikerin 7 bin 431 lira, ebenin 6 bin 313 lira olacak.

HAZAL ATEŞ / ANKARA