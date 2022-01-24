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Haberler Ekonomi Ayvacık T-2 Tüneli’nde bugün ışık görünecek

Ayvacık T-2 Tüneli’nde bugün ışık görünecek

24.1.2022

Ayvacık T-2 Tüneli’nde bugün ışık görünecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları'ndan geçişi kısaltacak Ayvacık T-2 Tüneli'nde bugün ışık görüneceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ışık görme törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Yol ve tünellerin açılmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece akaryakıttan 7,8 milyon lira olmak üzere yıllık 79,1 milyon lira tasarruf sağlanacak" dedi.